



Австрия передумала и сама начала расследование против Райффайзенбанка

Не так давно австрийцы отказывались ратифицировать различные соглашения или пакеты помощи, если речь заходила об Украине. Почему? Потому что у Украины было много вопросов относительно деятельности этого банка.



Финансовый регулятор Австрии (FMA) запустил расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на годовой отчет банка.



По словам источника агентства, расследование касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential.



В банке пояснили, что регулятор изучает платежи трех конкретных клиентов, которые были проведены в период с 2017 по 2020 год.



