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Австрия передумала и сама начала расследование против Райффайзенбанка
23.02.2024 21:30 MIGnews.com

Австрия передумала и сама начала расследование против Райффайзенбанка

Не так давно австрийцы отказывались ратифицировать различные соглашения или пакеты помощи, если речь заходила об Украине. Почему? Потому что у Украины было много вопросов относительно деятельности этого банка. 

Финансовый регулятор Австрии (FMA) запустил расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на годовой отчет банка.

По словам источника агентства, расследование касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential. 

В банке пояснили, что регулятор изучает платежи трех конкретных клиентов, которые были проведены в период с 2017 по 2020 год. 

 

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