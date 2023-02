Австралия прощается с британским монархом на банкнотах

Центральный банк Австралии заявил в четверг, что его новая купюра в 5 долларов будет иметь дизайн с изображением, посвященным коренным народам, а не портретом короля Карла III. Но на монетах король по-прежнему должен появиться. “Пятерка” была последней банкнотой Австралии, на которой все еще изображался монарх.



Британский король остается главой государства Австралии, хотя сейчас эта роль во многом символична. Резервный банк Австралии сообщил, что дизайн новой 5-долларовой банкноты заменит портрет королевы Елизаветы II, скончавшейся в прошлом году. Банк заявил, что этот шаг будет чтить “культуру и историю первых австралийцев”.



“На другой стороне банкноты в 5 долларов по-прежнему будет изображен австрийский парламент”, – говорится в заявлении банка.



Казначей Джим Чалмерс сказал, что это изменение было возможностью найти хороший баланс.



“Монарх по-прежнему будет изображен на монетах, но купюра в 5 долларов расскажет больше о нашей истории, нашем наследии и нашей стране”, – сказал он журналистам в Мельбурне.



Лидер оппозиции недоволен этим решением Питер Даттон и сравнил этот шаг с изменением даты национального праздника – Дня Австралии.



Банк планирует проконсультироваться с группами коренных народов при разработке банкноты в 5 долларов, и ожидается, что этот процесс займет несколько лет, прежде чем новая банкнота выйдет в свет. Ожидается, что на австралийских монетах лицо короля Карла III появится в конце этого года.

#UPDATE Australia's central bank says it will erase the British monarch from its banknotes, replacing the late Queen Elizabeth II's image on its $5 note with a design honouring Indigenous culture.



The decision means no British monarch will remain on Australia's paper currency pic.twitter.com/peko13EVTR