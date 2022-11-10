



Amazon вошла в историю: компания потеряла 1 триллион долларов рыночной стоимости

Amazon стала первой в мире публичной компанией, потерявшей рыночную стоимость на триллион долларов по состоянию на 1 ноября, прогнозируя самый низкий четвертый квартал в истории компании.



Убыток вызван сочетанием усиливающегося глобального экономического кризиса, неоднократных плохих отчетов о прибылях и убытках и исторической распродажи акций в этом году.



Акции глобальной электронной коммерции и облачной компании упали на 4,3% в среду, закрывшись на уровне 86,14 доллара за акцию до рыночной капитализации около 879 миллиардов долларов.



В общей сложности акции Amazon потеряли 49,45% своей стоимости с начала этого календарного года, а текущая цена акции составляет всего 86,14 доллара по сравнению со 170,40 доллара на 3 января.



Текущая рыночная капитализация Amazon составляет около 879 миллиардов долларов, по сравнению с его рыночной стоимостью почти в 1,9 триллиона долларов в июле 2021 года.



Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft и Netflix потеряли в этом году совокупную рыночную стоимость более 3,3 триллиона долларов. Результаты вызвали опасения по поводу глобальной рецессии, поскольку ФРС постоянно повышает процентные ставки в надежде замедлить галопирующую инфляцию в Америке.

