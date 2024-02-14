В Турции требуют закрыть золотую шахту после оползня
В Турции раздались призывы закрыть спорный золотой рудник, поскольку надежды на спасение девяти рабочих, оказавшихся в ловушке из-за мощного оползня, сошедшего на карьер, уменьшились.
Власти также сообщили об аресте четырех человек, включая начальника карьера, в рамках начального этапа расследования аварии.
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Сотни спасателей ведут поиски на засыпанном цианидами месторождении на востоке Турции со вторника после оползня.
Союз палат инженеров и архитекторов Турции призвал правительство "немедленно" закрыть шахту, заявив, что его предыдущие предупреждения о грозящей катастрофе остались без внимания.
"Все виновные в катастрофе должны быть привлечены к ответственности перед судебными органами", - говорится в заявлении союза.
Экологи опасаются, что цианид и серная кислота, используемые в процессе добычи золота, могут попасть в реку Евфрат, которая течет из Турции в соседние Сирию и Ирак.
Министерство охраны окружающей среды Турции заявило, что в качестве меры предосторожности перекрыло ручей, текущий из карьера в Евфрат, добавив, что до сих пор не было обнаружено утечек загрязняющих веществ.