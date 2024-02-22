



В Калифорнии бездомный украл частный самолет, чтобы проверить охрану

Бездомный из Калифорнии, Луис Густаво Айрес, 50 лет, угнал небольшой частный самолет в Пало-Альто и слегка на нем полетал. Затем, по незнанию или нарочно, совершил аварийную посадку на пляже в близлежащем заливе Хаф-Мун в начале этого месяца.



Во время допроса мужчина заявил властям, что сделал это, для того, чтобы доказать плохую охрану аэропорта.



Луис был арестован около 17:00 8 февраля, вскоре после посадки на одномоторном самолете American Champion 1960-х годов, который ему удалось запустить и подняться в воздух из аэропорта Пало-Альто без ключа, сообщает KRON4.

