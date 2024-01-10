



Учения Великий пророк 18: Ракеты КСИР взорвались в промзоне порта Чабахар



По меньшей мере 2 из 5 ракет, запущенных иранскими Стражами революции в рамках учений "Великий пророк 18", упали сегодня утром на нефтехимическую промышленную зону в порту Чабахар.



По меньшей мере 2 из 5 ракет, запущенных иранскими стражами революции в рамках учений "Великий пророк 18", упали сегодня утром на нефтехимическую промышленную зону в Чабахар на юго-востоке Ирана (недалеко от Амманского залива у границы с Пакистаном).



Пока нет никаких сведений о жертвах или разрушениях, несмотря на гриб черного дыма, поднимающийся из промышленной зоны.

