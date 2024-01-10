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Учения Великий пророк 18: Ракеты КСИР взорвались в промзоне порта Чабахар
10.01.2024 12:16 Аркадий Бочаровский

Учения Великий пророк 18: Ракеты КСИР взорвались в промзоне порта Чабахар


По меньшей мере 2 из 5 ракет, запущенных иранскими Стражами революции в рамках учений "Великий пророк 18", упали сегодня утром на нефтехимическую промышленную зону в порту Чабахар.
 
По меньшей мере 2 из 5 ракет, запущенных иранскими стражами революции в рамках учений "Великий пророк 18", упали сегодня утром на нефтехимическую промышленную зону в Чабахар на юго-востоке Ирана (недалеко от Амманского залива у границы с Пакистаном).

Пока нет никаких сведений о жертвах или разрушениях, несмотря на гриб черного дыма, поднимающийся из промышленной зоны.
 

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