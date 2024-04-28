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Убитыми в ФРГ украинцами оказались бойцы ВСУ на реабилитации
28.04.2024 21:26 Алина Груднева

Убитыми в ФРГ украинцами оказались бойцы ВСУ на реабилитации

Убитыми в Германии украинцами, предварительно, были военнослужащие ВСУ, которые проходили реабилитацию.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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По данным ведомства, консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили двое погибших. 

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона", - сказано в заявлении.

Напомним, что подозреваемым в убийстве двух украинских военных оказался россиянин.

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