



Убитыми в ФРГ украинцами оказались бойцы ВСУ на реабилитации

Убитыми в Германии украинцами, предварительно, были военнослужащие ВСУ, которые проходили реабилитацию.



Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.



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По данным ведомства, консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили двое погибших.



"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона", - сказано в заявлении.



Напомним, что подозреваемым в убийстве двух украинских военных оказался россиянин.