США: уничтожены семь ракет хуситов
Военные США в целях самообороны уничтожили семь мобильных противокорабельных крылатых ракет хуситов, готовых к запуску по кораблям в Красном море.
Об этом говорится в ежедневном отчете Центрального командования США.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Силы CENTCOM обнаружили эти ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и установили, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в этом регионе", - сообщили в США.
Уточняется, что операция в Красном море нацелена на защиту свободы судоходства.
Ранее в CENTCOM также сообщили, что в результате одной из атак хуситов на танкер произошел масштабный разлив нефти в Красном море.