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США: уничтожены семь ракет хуситов
24.02.2024 07:17 Алина Груднева

США: уничтожены семь ракет хуситов

Военные США в целях самообороны уничтожили семь мобильных противокорабельных крылатых ракет хуситов, готовых к запуску по кораблям в Красном море.

Об этом говорится в ежедневном отчете Центрального командования США.

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"Силы CENTCOM обнаружили эти ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и установили, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в этом регионе", - сообщили в США.

Уточняется, что операция в Красном море нацелена на защиту свободы судоходства.

Ранее в CENTCOM также сообщили, что в результате одной из атак хуситов на танкер произошел масштабный разлив нефти в Красном море.

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