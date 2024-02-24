



Экокатастрофа: атака хуситов на танкер привела к масштабному разливу нефти

Атака йеменских хуситов на британский нефтяной танкер M/V Rubymar привела к масштабной утечке нефти.



Об этом сообщает Центральное командование США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Атака привела к образованию 18-мильного нефтяного следа в Красном море", — сообщает CENTCOM.



Уточняется, что атакованное судно также перевозило 41 тысяч тонн удобрений, которые тоже могли оказаться в море.



"Это приведет к еще более серьезной экологической катастрофе", - предупредили американские военные.