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Экокатастрофа: атака хуситов на танкер привела к масштабному разливу нефти
24.02.2024 07:09 Алина Груднева

Экокатастрофа: атака хуситов на танкер привела к масштабному разливу нефти

Атака йеменских хуситов на британский нефтяной танкер M/V Rubymar привела к масштабной утечке нефти. 

Об этом сообщает Центральное командование США.

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"Атака привела к образованию 18-мильного нефтяного следа в Красном море", — сообщает CENTCOM.

Уточняется, что атакованное судно также перевозило 41 тысяч тонн удобрений, которые тоже могли оказаться в море.

"Это приведет к еще более серьезной экологической катастрофе", - предупредили американские военные.

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