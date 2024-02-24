Экокатастрофа: атака хуситов на танкер привела к масштабному разливу нефти
Атака йеменских хуситов на британский нефтяной танкер M/V Rubymar привела к масштабной утечке нефти.
Об этом сообщает Центральное командование США.
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"Атака привела к образованию 18-мильного нефтяного следа в Красном море", — сообщает CENTCOM.
Уточняется, что атакованное судно также перевозило 41 тысяч тонн удобрений, которые тоже могли оказаться в море.
"Это приведет к еще более серьезной экологической катастрофе", - предупредили американские военные.