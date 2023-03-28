Срыв теракта в Афинах: террористы хотели напасть на еврейский ресторан
Появились новые подробности контртеррористической операции в Греции, в результате которой была разоблачена зарубежная террористическая сеть.
По данным местных СМИ, двое пакистанских террористов иранского происхождения собирались напасть на еврейский ресторан в центре Афин.
Кроме того, они планировали нападения на ряд целей, связанных с Израилем и еврейской общиной.
Террористов удалось поймать незадолго до совершения нападения на ресторан. В течение нескольких дней они наблюдали за заведением, изучая возможность атаки.
Еще одной мишенью была главная синагога в Афинах, однако в середине недели ее посещают гораздо меньше людей, чем в Шаббат и праздничные дни. А террористы хотели совершить нападения, которые повлекли бы за собой массовые жертвы.