



Срыв теракта в Афинах: террористы хотели напасть на еврейский ресторан

Появились новые подробности контртеррористической операции в Греции, в результате которой была разоблачена зарубежная террористическая сеть.



По данным местных СМИ, двое пакистанских террористов иранского происхождения собирались напасть на еврейский ресторан в центре Афин.



Кроме того, они планировали нападения на ряд целей, связанных с Израилем и еврейской общиной.



Террористов удалось поймать незадолго до совершения нападения на ресторан. В течение нескольких дней они наблюдали за заведением, изучая возможность атаки.



Еще одной мишенью была главная синагога в Афинах, однако в середине недели ее посещают гораздо меньше людей, чем в Шаббат и праздничные дни. А террористы хотели совершить нападения, которые повлекли бы за собой массовые жертвы.