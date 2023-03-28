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Галант: мы продолжим эффективно реагировать на угрозы Ирана
28.03.2023 20:53 Алина Груднева

Галант: мы продолжим эффективно реагировать на угрозы Ирана

Министр обороны Йоав Галант приветствовал успешную операцию в Греции, в ходе которой были арестованы двое граждан Пакистана иранского происхождения, подозреваемые в планировании совершения терактов в отношении израильтян и еврейской общины.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 28 марта.

Он похвалил Моссад за помощь греческим коллегам в предотвращении теракта. Также Галант подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

"Моссад и другие разведывательные службы будут продолжать действовать, чтобы гарантировать, что всякий раз, когда Иран попытается атаковать наших граждан, он встретит эффективный ответ", - отметил он.
 

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