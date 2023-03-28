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Греция разоблачила зарубежную террористическую сеть
28.03.2023 18:34 Алина Груднева

Греция разоблачила зарубежную террористическую сеть

Полиция Греции разоблачила зарубежную террористическую сеть, которая планировала теракты в стране с массовыми жертвами.

По данным АР, в рамках расследования были арестованы двое подозреваемых.

По словам местных властей, в настоящее время они находятся в штаб-квартире полиции в Афинах.

Согласно заявлению полиции, в аресте участвовали антитеррористическое подразделение и Национальная разведывательная служба.

Правоохранителям также помогала иностранная служба разведки. Какая именно страна помогла Греции, не разглашается.
 

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