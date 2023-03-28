Греция разоблачила зарубежную террористическую сеть
Полиция Греции разоблачила зарубежную террористическую сеть, которая планировала теракты в стране с массовыми жертвами.
По данным АР, в рамках расследования были арестованы двое подозреваемых.
По словам местных властей, в настоящее время они находятся в штаб-квартире полиции в Афинах.
Согласно заявлению полиции, в аресте участвовали антитеррористическое подразделение и Национальная разведывательная служба.
Правоохранителям также помогала иностранная служба разведки. Какая именно страна помогла Греции, не разглашается.