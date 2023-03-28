



Греция разоблачила зарубежную террористическую сеть

Полиция Греции разоблачила зарубежную террористическую сеть, которая планировала теракты в стране с массовыми жертвами.



По данным АР, в рамках расследования были арестованы двое подозреваемых.



По словам местных властей, в настоящее время они находятся в штаб-квартире полиции в Афинах.



Согласно заявлению полиции, в аресте участвовали антитеррористическое подразделение и Национальная разведывательная служба.



Правоохранителям также помогала иностранная служба разведки. Какая именно страна помогла Греции, не разглашается.

