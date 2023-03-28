Новости » Политика
Глава МИД о предотвращении теракта в Греции: террор - наш общий враг
28.03.2023 20:21 Алина Груднева

Глава МИД о предотвращении теракта в Греции: террор - наш общий враг

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поблагодарил правительство Греции и службу разведки и безопасности за успешное предотвращение теракта против евреев и Израиля.

Соответствующее заявление он сделал после того, как поступило сообщение об успешной контртеррористической операции в Афинах.

"Терроризм — это общий враг, и борьба с ним — наш главный приоритет. Правительство аятолл в Тегеране экспортирует терроризм на Ближний Восток и по всему миру", - сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, только твердая и совместная позиция остановит террористическую деятельность иранского режима.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы