



Глава МИД о предотвращении теракта в Греции: террор - наш общий враг

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поблагодарил правительство Греции и службу разведки и безопасности за успешное предотвращение теракта против евреев и Израиля.



Соответствующее заявление он сделал после того, как поступило сообщение об успешной контртеррористической операции в Афинах.



"Терроризм — это общий враг, и борьба с ним — наш главный приоритет. Правительство аятолл в Тегеране экспортирует терроризм на Ближний Восток и по всему миру", - сказал он.



По словам главы внешнеполитического ведомства, только твердая и совместная позиция остановит террористическую деятельность иранского режима.

