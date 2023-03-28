



Моссад о срыве терактов в Афинах: очередная попытка Ирана навредить евреям

Моссад отреагировал на контртеррористическую операцию в Греции, в результате которой была разоблачена зарубежная террористическая сеть, планировавшая нападения на евреев.



Уточняется, что раскрытое сегодня дело является крайне серьезным.



Моссад приветствовал действия греческих сил безопасности, которые успешно помешали совершению терактов.



"Это еще одна попытка Ирана способствовать террору против израильтян и евреев в целом", - сказано в заявлении.



Напомним, что в Афинах поймали двух террористов, планировавших атаки с массовыми жертвами. Задержанными оказались двое пакистанцев иранского происхождения.



По версии следствия, они намеревались напасть на ресторан, главную синагогу и другие объекты, связанные с Израилем и местной еврейской общиной.



