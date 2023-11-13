



Срыв атак "Хизбаллы": в Бразилии арестован еще один подозреваемый

Бразильская полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к террористической организации "Хизбалла".



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Как сообщалось ранее, сеть, связанная с "Хизбаллой", вербовала бразильцев для терактов в еврейских центрах и синагогах. Террористическую ячейку удалось раскрыть в ходе совместной операции бразильских сил безопасности с Моссадом.



Атаки планировались в нескольких местах по всей стране. Один из подозреваемых арестован в аэропорту Гуарульюс, еще двое - в Сан-Паулу и 11 - в Белу-Оризонти, в Минас-Жерайс и в Федеральном округе. Максимальное наказание достигает 15 лет тюремного заключения.