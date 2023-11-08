



В Бразилии раскрыли подробности о сорванных атаках "Хизбаллы"

Полиция Бразилии раскрыла подробности о террористической сети, которая планировала теракты в стране.



По данным газеты Metropoles, сеть, связанная с "Хизбаллой", вербовала бразильцев для терактов в еврейских центрах и синагогах.



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"Цель полицейского рейда — прервать подготовку терактов и получить доказательства возможной вербовки бразильцев для совершения экстремистских акций на территории страны", - сказано в сообщении.



Уточняется, что террористические атаки планировались в нескольких местах по всей стране. Один из подозреваемых арестован в аэропорту Гуарульюс, еще двое - в Сан-Паулу и 11 - в Белу-Оризонти, в Минас-Жерайс и в Федеральном округе. Максимальное наказание достигает 15 лет тюремного заключения.



Ранее в Израиле подтвердили, что операция по раскрытию и задержанию террористов проводилась совместно с Моссадом.