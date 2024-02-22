Российский бомбардировщик уронил бомбу на собственное село
Российский бомбардировщик в очередной раз уронил бомбу на собственное село в Белгородской области.
По данным издания Astra, это уже восьмой подобный случай с начала 2024 года.
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Уточняется, что бомбардировщик, летевший в сторону Украины, скинул фугасную авиабомбу.
Ее обнаружили еще 18 февраля в селе Солоти. Из-за этого были эвакуированы около 150 местных жителей. Бомба была уничтожена на полигоне.