



Хуситы готовятся в длительной войне, - СМИ

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы готовятся к продолжительной войне с США и их союзниками в Красном море.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.



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По их словам, группировка укрепляет военный и оборонный потенциал, готовясь к продолжению атак на корабли в Красном море.



Уточняется, что хуситы пытаются укрепить и обезопасить горные укрытия, чтобы наносить более эффективные удары. По данным издания, нет подтверждений того, что группировка располагает достаточным количеством средств для реализации плана.