Новости » Происшествия
Хуситы готовятся в длительной войне, - СМИ
23.02.2024 05:30 Алина Груднева

Хуситы готовятся в длительной войне, - СМИ

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы готовятся к продолжительной войне с США и их союзниками в Красном море.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По их словам, группировка укрепляет военный и оборонный потенциал, готовясь к продолжению атак на корабли в Красном море.

Уточняется, что хуситы пытаются укрепить и обезопасить горные укрытия, чтобы наносить более эффективные удары. По данным издания, нет подтверждений того, что группировка располагает достаточным количеством средств для реализации плана.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы