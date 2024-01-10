



ЧП с фуникулером в Австрии: есть пострадавшие

В результате аварии фуникулера в австрийском курортном городке Этцталь пострадали четыре человека.



По данным Kurier, они получили тяжелые травмы.



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Уточняется, что дерево рухнуло на опорный трос кабины, рассчитанной на восемь мест. По версии следствия, речь, судя по всему, идет о технической неисправности.



Теперь фуникулер выведен из эксплуатации. Все остальные 60 кабин на трассе остались на несущем тросе.