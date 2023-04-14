



Японский писатель Харуки Мураками выпустил новый роман

Известный во всем мире японский писатель Харуки Мураками впервые за шесть лет опубликовал новый роман.



Страстные поклонники его творчества выстроились у книжного магазина в Токио, который начал продажу нового романа в четверг после полуночи.



"Город и его ненадежные стены" является пятнадцатым романом Мураками. Его предыдущий роман "Убийство командора" был выпущен в 2017 году.



Около 70 человек, которые сделали предварительный заказ на новую книгу, собрались у книжного магазина в Токио. Они вели отсчет времени до наступления полуночи, а затем радостными возгласами и аплодисментами встретили получение своих книг.