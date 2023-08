Wonderful and Great: Нетта Барзилай выпустила первый сингл на английском языке

Израильская певица, победившая на Евровидении в 2018 году, выпустила свой первый сингл на английской языке – Wonderful and Great. По словам Нетты, она попыталась взглянуть по-новому на израильскую песенную классику.



"Wonderful & Great – это моя сумасшедшая версия песни Hayalda hakhi yaffa Bagan “Самая красивая девочка в детском саду” о девочке, которой со временем становится скучно жить идеальной жизнью. Идея такого варианта возникла после сумасшедшей вечеринки с друзьями. Было четыре часа утра, и нам пришлось продолжать петь, чтобы убедиться, что мы благополучно добрались домой и не заблудились. И я вдруг подумала про себя, что в последнее время между людьми было недостаточно проявлений любви, и мне хотелось продвигать эту энергию, трансформирующуюся из ревности в доброту”, – поделилась певица.



По словам артистки, трек станет первым в ее будущем альбоме, запланированном на январь 2024 года.



Завтра Нетта отправляется в международный тур и проведет концерты под названием Wonderful & Great в 13 городах, включая Лондон, Амстердам и Берлин. Затем она поедет в Орландо, где откроет EQUAL Workplace Summit 2023.



My beautiful girls, boys and all rhinos in between !!! I am SCREAMING and overcome with excitement to reveal my freshest single yet (which is also the name of my upcoming tour 😉) Wonderful & Great !!! 💛🧚‍♀️



✍️ Myself, @avshalomariel, and Dafna Shilon

🎥 Avi Mazliah pic.twitter.com/8UgCmqVYzc