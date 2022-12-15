



"Взяла кувалду". Ксения Собчак о произведении Вики Цыгановой "Вагнер"

Вика Цыганова, "российская певица", с начала "специальной военной операции" поддерживает властьРФ. В интервью «Алена,блин!», артистка рассказала, как Ксения Собчак издевалась над ней из-за гражданской позиции.



«Надо ей сказать спасибо, что она отделила меня от всех. Она сказала: «Почему Цыганова вышла петь и не взяла с собой кувалду?». Это символ ЧВК «Вагнер». Они дарят кувалды и догоняют предателей», – заявила Цыганова.



Случай произошел в Кремле, где певица исполнила песню про ЧВК «Вагнер».

