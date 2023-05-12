



Впервые за 7 лет певица Beyonce отправилась в сольный тур



Впервые за 7 лет американская исполнительница Beyonce отправилась в тур. В Стокгольме 10 мая стартовал Renaissance World Tour, сообщает The Guardian.



В рамках тура звезда даст 57 концертов. Ожидается, что сумма выручки от них составит 2,4 миллиарда долларов. Тур завершится в сентябре выступлением в городе Новый Орлеан.



Певица исполнила 59 песен и сменила 8 концертных нарядов за время трехчасового шоу в Стокгольме, где и начался ее тур.



Сценические костюмы и образы эксклюзивно созданы для Beyonce и ее балета известными брендами David Koma, Loewe, Coperni, Mugler, Balmain, Courrèges, Alexander McQueen.



