



Вокалистка ABBA впервые за 10 лет выпустила сольную песню – видео

Певица Агнета Фельтског выпустила первый за десять лет сольный сингл Where Do We Go From Here (“Куда мы пойдем отсюда”). Песня должна войти в ее альбом A+.



Одна из вокалисток знаменитой шведской группы ABBA заново записала свою пластинку A, которая вышла в 2013 году. 73-летняя певица сочла новую работу “свежей и современной”. По словам Фельтског, перезапись получилась “лучше, чем она себе это представляла”.

Певица призналась CNN, что идея перевыпустить пластику пришла спонтанно. Исполнительница работала над альбомом с автором песен и продюсером Йоргеном Элофссоном.“Я люблю музыку, она всегда в моем сердце. Я живу и сплю с музыкой”, – добавила Фельтског, поделившись, что ей было “очень приятно снова услышать свое творение на радио”.Релиз переиздания лучших песен ABBA запланирован на 23 сентября. Он посвящен 30-летнему юбилею пластинки Gold.