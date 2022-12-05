



В Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный 100-летию украинского "Щедрика"

В воскресенье, 4 декабря, "Щедрик" Николая Леонтовича снова прозвучал в стенах легендарного Карнеги-Холл в Нью-Йорке.



"Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали знаменитую рождественскую мелодию Леонтовича и влюбилась в нее. Теперь "Carol of the Bells" является необходимым атрибутом Рождества для сотен миллионов людей в США и во всем мире. К аудитории обратились с видеообращением Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Участие президентской четы подчеркнуло важность "Щедрика" и украинской культуры", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Instagram.



"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным Вооруженных Сил Украины", - заявил он.



Кулеба отметил, что на концерте по случаю столетия премьеры "Щедрика" перед многотысячной аудиторией в зале и онлайн выступили Украинский детский хор "Щедрик" из Киева, украинский хор "Думка" из Нью-Йорка, хор "Тринити Вол-Стрит".



Кроме того, сообщил министр, композитор Тревор Вестон представил новую композицию на стихотворение Сергея Жадана, написанную специально для этого концерта.