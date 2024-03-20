



В Голливуде режиссера Глейзера обвинили в разжигании антиеврейской ненависти

Более 1200 представителей Голливуда с еврейскими корнями осудили режиссера "Зоны интереса" Джонатана Глейзера за разжигание антиеврейской ненависти из-за его речи на вручении премии "Оскар".



Соответствующее письмо подписали, среди прочих, писательница Эми Шерман-Палладино, режиссер Эли Рот и актриса Дженнифер Джейсон Ли, а также несколько деятелей шоу-бизнеса — Дебра Мессинг, Бретт Гельман, Майкл Раппапорт и другие.



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Глейзер, получая награду в номинации Лучший международный фильм за драму "Зона интересов", осудил войну между Израилем и террористической организацией ХАМАС.



"Наш фильм показывает, куда ведет дегуманизация в худшем ее проявлении. Мы - люди, которые отказываются, чтобы их иудаизм и Холокост определялись оккупацией, породившей конфликт, в результате которого пострадало так много невинных людей - будь то жертвы 7 октября в Израиле или жертвы атак, которые продолжаются в Газе - все они жертвы дегуманизации", - сказал он со сцены, поставив в один ряд Холокост и ситуацию в Газе.



Его слова вызвали гнев в Голливуде. Видные деятели культуры выразили сожаление из-за гибели гражданского населения в Газе, возложив ответственность за это на ХАМАС.



"Мы против того, чтобы наше еврейство было использовано с целью установления моральной эквивалентности между нацистским режимом, который стремился уничтожить расу людей, и израильской нацией, которая стремится предотвратить собственное уничтожение. Использование таких слов, как "оккупация" для описания еврейского народа, который защищает родину, корни которой уходят на тысячелетия назад, искажает историю и распространяет кровавую клевету, которая подпитывает растущую антиеврейскую ненависть во всем мире, в Соединенных Штатах и в Голливуде", — возмутились деятели культуры.

