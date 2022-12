Снова в Израиле! Знаменитый Черный театр из Праги — IMAGE

Театр «Имидж» из Праги, ставший одной из достопримечательностей этого древнего города, снова приезжает на гастроли в Израиль. На этот раз – с ярким и поражающим воображение спектаклем "The Best of the Best of Image", вобравшим в себя лучшие сцены из спектаклей этого театра, а также совершенно новые номера.



"Черный театр" – особое явление среди театральных жанров. Необычные номера, основанные на игре света и темноты, акробатика, трюки, танцы, музыка и обилие спецэффектов, и все это действо происходит на глубоком и таинственном черном фоне, создавая ощущение волшебного мира, где возможно все. Яркие и зрелищные номера светового шоу, поражающие воображение мастерством трюков, чередуются с комическими сценками-пантомимами, где все понятно и без слов.



Постановки театра основаны на том, что человеческий глаз не способен различать черное на черном. Во время спектакля актеры полностью одеты в черную одежду и играют на черном фоне. И зритель видит только то, что ему хотят показать. Освещенные объекты, фосфоресцирующие элементы, плавающие в воздухе персонажи, которые появляются "из ниокуда" и внезапно "исчезают" — вот лишь некоторые особенности этого искусства, которое зародилось еще в древнем Китае.

Независимый частный театр "Image" был основан в 1989 году. Это синтез "черного театра", современного танца, современной музыки и пантомимы. За годы своей деятельности Черный театр "Image" совершил множество турне по разным странам мира и был удостоен многочисленных премий и наград.

Израильским зрителям этот театр запомнился своим участием в фестивале танца в Кармиэле.



Вас ждет красочное представление, впечатляющее своей необычностью, которое придется по душе и детям и взрослым.



https://fgk.kassa.co.il/announce/73865



Фото: Алиса Лайн