



Скончался легендарный художник Marvel Джон Ромит-старший

Легендарный американский художник Marvel Comics Джон Ромит-старший, подаривший миру настоящие шедевры, которые воплощаются в кинематографе, скончался на 94-м году жизни.



По данным The New York Times, он умер во сне утром, 12 июня.



"Я говорю это с тяжким сердцем. Мой отец, Джон Ромита, мирно скончался во сне в понедельник утром. Он - легенда в мире искусства, и для меня только за честь пойти по его стопам. Будьте добры, оставляйте здесь свои мысли как дань уважения к моей семье", - написал сын легендарного художника.

Ромит-старший начинал как автор комиксов в 1949 году. Тогда он работал в Timely Comics. В 50-е его переманили в DC. Но, проработав там какое-то время, он перебрался в Marvel. Он подарил миру комиксы серии The Amazing Spider-Man.В 1973 году его назначили арт-директором Marvel. Именно ему мир обязан такими персонажами, как Росомаха, Люк Кейдж, Каратель и Моника Рамбо.