



Скончался легендарный британский телеведущий сэр Майкл Паркинсон

На 89-м году жизни скончался легендарный британский телеведущий, сэр Майкл Паркинсон.



"После непродолжительной болезни сэр Майкл Паркинсон мирно скончался прошлой ночью дома в окружении своей семьи. Близкие просят, чтобы им дали уединение и время, чтобы погоревать", - сказали представители семьи телеведущего.



Узнав о печальной новости, Пирс Морган, Дэвид Аттенборо и Элтон Джон отдали дань уважения гению Майкла Паркинсона. Майкл Паркинсон имел головокружительную 50-летнюю карьеру на ТВ. Он брал интервью у ведущих звезд. Его стиль переняли многие интервьюеры.



В 16 лет он бросил школу и начал работать журналистом в Barnsley Chronicle. После этого Паркинсон стал самым молодым капитаном, когда его призвали на службу. Сэр Майкл позже работал в Daily Express, а в 1965 году получил еженедельную спортивную колонку в The Sunday Times.



Из газет на телевидение он перешел в конце 1960-х. На ВВС телеведущий вел ночной обзор новостей Twenty-Four Hours. В 1971 году телекомпания предложила сэру Майклу собственное шоу под названием "Паркинсон". Оно стало невероятно популярным, сделав ведущего звездой, благодаря его приземленным интервью.



До 2007 года гостями программы сэра Майкла Паркинсона были такие знаменитости, как Мадонна, Пол Маккартни, сэр Элтон Джон, Гвинет Пэлтроу, Том Круз и другие.

