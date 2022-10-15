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Отчет: Израиль - в пятерке самых образованных стран мира
15.10.2022 13:10 Ольга Белозерова

Отчет: Израиль - в пятерке самых образованных стран мира

Согласно отчету Erudera,  Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где половина (50,12%) людей имеют высшее образование.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В десятку также вошли: Канада, Япония, Люксембург, Южная Корея, США, Ирландия, Великобритания, Австралия и Финляндия.

Платформа поиска образования Erudera также обнаружила некоторые общие характеристики этих стран, заявив, что все они имеют относительно высокий ВВП на душу населения, высокие расходы на образование и низкий уровень безработицы. 

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