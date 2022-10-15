



Отчет: Израиль - в пятерке самых образованных стран мира

Согласно отчету Erudera, Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где половина (50,12%) людей имеют высшее образование.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



В десятку также вошли: Канада, Япония, Люксембург, Южная Корея, США, Ирландия, Великобритания, Австралия и Финляндия.



Платформа поиска образования Erudera также обнаружила некоторые общие характеристики этих стран, заявив, что все они имеют относительно высокий ВВП на душу населения, высокие расходы на образование и низкий уровень безработицы.