Отчет: Израиль - в пятерке самых образованных стран мира
Согласно отчету Erudera, Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где половина (50,12%) людей имеют высшее образование.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
В десятку также вошли: Канада, Япония, Люксембург, Южная Корея, США, Ирландия, Великобритания, Австралия и Финляндия.
Платформа поиска образования Erudera также обнаружила некоторые общие характеристики этих стран, заявив, что все они имеют относительно высокий ВВП на душу населения, высокие расходы на образование и низкий уровень безработицы.