



"Летучая мышь". Вена в Израиле, брызги шампанского и ураган танцев



Амбициозный международный проект «Vienna-Tel-Aviv Vocal Connection» возвращается в Израиль с новой музыкальной постановкой, которая после предыдущего перформанса «Опера-Гурме» станет новой сенсацией в музыкальном мире Израиля. Блистательная «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Этот очень венский и очень еврейский проект, одновременно, претендует на экстравагантность, виртуозность и новый взгляд на одну из самых популярных и часто исполняемых музыкальных комедий и оперетт.



Режиссёр и оперная певица Розмари Данцигер создала свою оригинальную версию спектакля. И это конечно не «посыпанная нафталином оперетта», а современный мюзикл, яркое музыкальное шоу, сочетающее в себе комедию, оперу, балет и даже театр теней.

И если в «Опере-Гурме» на сцене месили настоящее тесто, готовили настоящую еду, и дарили зрителям-победителям шуточной лотереи, настоящие венские торты, то в этом году кульминацией спектакля станет грандиозный бал у князя Орловского. Здесь все перипетии маскарада будут приходить на фоне фонтана из шампанского и урагана танцев: вальсов, полек, чардаша, галопа и даже классического балетного дуэта.

Штраус вошел в историю музыкального театра как одна из самых победительных и счастливых фигур. Он принес в оперетту утверждение жизни, упоение ее радостями, светлую лирику. Солнечная, ясная, нежная — без этой музыки много скучнее было бы человечеству...

Штарус написал партитуру за шесть недель. И не было в то время в театре музыки более солнечной и пьянящей. Вся музыка «Летучей мыши» словно пенится от избытка радости. Все под масками. Идет легкая любовная игра, подогреваемая шампанским.



Но сценические эффекты и трюки не самоцель для Розмари Данцигер. Как оперная певица, она, безусловно, ценит профессионализм и виртуозность исполнения. Изначально ее целью, как одной из основателей ассоциации «Vienna – Tel Aviv Vocal Connection», была поддержка молодой талантливой оперной молодежи, которые только начинают свою артистическую карьеру.

В 2013 году Розмари Данцигер, певица Сильвия Гринберг, дирижер Венской Национальной оперы, маэстро Дэвид Аронсон, режиссер-постановщик Дэди Барон создали в рамках ассоциации продвинутые вокальные курсы. Обладая огромным международным опытом они стали педагогами и наставниками молодых талантов, а «Vienna – Tel Aviv Vocal Connection» уникальной «стартовой площадкой», где молодые вокалисты, отучившиеся в консерваториях и музыкальных академиях, могли продолжать шлифовать музыкальные, технические и драматические навыки на уроках вокала, актерского мастерства и сценического движения.

Встречи с педагогами и мастер-классы проходили в Тель-Авиве четыре раза в год. Три года подряд зимние сессий были приурочены к фестивалю камерной музыки в Эйлате. Кроме выступлений, в рамках этого фестиваля были организованы совместные мастер-классы израильских и венских вокалистов. Многие международные проекты Ассоциации стали возможны при поддержке правительства и Министерства культуры Австрии, а также благодаря частным пожертвованиям из Америки, Германии, Австрии, Израиля…



За годы своего существования проект «Vienna-Tel-Aviv Vocal Connection» собрал под своей крышей лучших молодых оперных вокалистов Израиля и Европы. И в результате этого творческого союза появились нестандартные оперные и музыкальные проекты.

В сотрудничестве с различными камерными оркестрами Израиля появились постановки, которые высоко оценили и зрители, и профессиональные музыканты. При участии Симфонетты Беэр-Шевы была поставлена опера «Дон Жуан». В сотрудничестве с Хайфским Симфоническим оркестром во время пандемии состоялись две концертные программы, одна которых «гала-концерт с участием венских музыкантов».



Так экспериментальные спектакли стали полноценными оперными постановками в рамках абонементов израильских оркестров, где на сцену выходят уже не студенты музыкальных академий, а молодые профессиональные оперные исполнители. Все участники постановок, даже исполнители самых маленьких ролей, соответствуют самому высокому мировому уровню. А спектакли современны, оригинальны, и как будто заряжены энергией молодости и радости.



Первая большая постановка «Vienna-Tel-Aviv Vocal Connection» вышла в марте 2017 года. Это был спектакль «Импресарио» на музыку Моцарта. Оперу поставили Розмари Данцигер вместе с режиссером Дэди Барон, ее коллегой и творческим партнером. Дэди Барон хорошо известна в Израиле, как постановщик спектаклей в ведущих театрах Израиля таких, как Камерный театр, Габима, театр Бейт-Лессин, а также за границей, в Зальцбурге, Дюссельдорфе, Берлине.

Ко Дню Катастрофы молодые солисты «Vienna-Tel-Aviv Vocal Connection» участвовали в трагической опере «Император Атлантиды» Виктора Ульмана.

«Опера-Гурме» исполнялась в сопровождении Израильского камерного оркестра. И это был пятый совместный с оркестром проект.

А в этом году блистательная «Летучая мышь» Иоганна Штрауса станет настоящим зимним венским подарком для израильских любителей оперы, оперетты и музыкальной комедии. Ведь недаром, начиная с 1900-го года, «Летучая мышь» ежегодно ставится на сцене Венской государственной оперы в канун Нового года 31 декабря.



Оперетта «Летучая Мышь», в первые исполненная в 1874 году, в 2023 году в Израиле, в постановке Розмари Данцигер обещает стать необычайно зрелищным и современным спектаклем с участием звезд мировой оперной сцены, ведущих солистов балета, в сопровождении Симфонического оркестра Иерусалима под управлением Давида Аронсона и хора «А’капелла Иерушалаим».



Об уровне исполнителей судите сами:

тенор Александр Кравец : «Ла Скала», «Метрополитен опера», Королевский театр «Ковент-Гарден»,

баритон Мариан Поп: Венская государственная опера;

бас-баритон Марк-Оливье Оттерли: Национальная опера Бордо, Большой театр Женевы, Оперный театр Марселя, Немецкая Опера на Рейне, Дюссельдорф;

сопрано Евгения Душина: Международный фестиваль оперетты Золотурн, Швейцария; Театр Елисейских полей, Париж;

сопрано Кристина Мария Ферхер: Дрезденская государственная опера;

тенор Мартин Мейрингер: Городской театр Клагенфурта, Австрия;

тенор Ошер Сабаг: Израильская опера;



Оперетта «Летучая мышь» будет представлена с 29 января 2023 года по 1 февраля 2023 года в Хайфе, Иерусалиме, Ришон ле-Ционе и Беэр-Шеве.



Подробности и заказ билетов https://anons.kassa.co.il/announce/73023



Иллюстрация – © Алиса Лайн – предоставлена продюсером проекта – FGK Production

