



Канал “Бесогон TV” заблокировали по многочисленным просьбам

Никита Михалков остался без рупора. Его авторский канал “Бесогон TV” заблокировал YouTube. Основная причина, указанная пользователями в жалобах - это множественные дискриминационные высказывания режиссера.



Еще вчера этот канал был доступен. У него было более полутора миллионов подписчиков.



Канал “Бесогон TV” просуществовал без месяца 13 лет. Через YouTube Михалков долго вливал гражданам России различные бредовые теории заговоров - от украинских бактериологических лабораторий до чипирования населения земли.



А когда Михалков попал с 2022 году под санкции, то почему-то сразу написал письмо в Евросовет, что, мол, никакой я не пропагандист.



Ну, что ж. Посмотрим, какой будет ответ режиссера-путиниста цивилизованному миру.

