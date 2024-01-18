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Канал “Бесогон TV” заблокировали по многочисленным просьбам
18.01.2024 21:40 Катя Шульц

Канал “Бесогон TV” заблокировали по многочисленным просьбам

Никита Михалков остался без рупора. Его авторский канал  “Бесогон TV” заблокировал YouTube. Основная причина, указанная пользователями в жалобах - это множественные дискриминационные высказывания режиссера.

Еще вчера этот канал был доступен. У него было более полутора миллионов подписчиков.

Канал  “Бесогон TV” просуществовал без месяца 13 лет. Через YouTube Михалков долго вливал гражданам России различные бредовые теории заговоров - от украинских бактериологических лабораторий до чипирования населения земли.

А когда Михалков попал с 2022 году под санкции, то почему-то сразу написал письмо в Евросовет, что, мол, никакой я не пропагандист.

Ну, что ж. Посмотрим, какой будет ответ режиссера-путиниста цивилизованному миру.
 

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