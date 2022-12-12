



"Иоанна Жаботински" получила статус "уникальной" школы

Школа "Атид" им. Иоанны Жаботинской получила статус "уникальной" и межрегиональной школы («аль-эзори»). Об этом на днях сообщило министерство просвещения, признавшее её соответствующей всем критериям данного статуса. Статус "уникальной" школа получила благодаря исключительной мультидисциплинарной системе преподавания, а также благодаря углубленному изучению дисциплин НТИМ (науки, технологии, инженерии и математики) уже начиная с 7-ого класса.





Более того, Школа "Атид" им. Иоанны Жаботинской вошла в недавно опубликованный Минпросом список лучших старших школ Израиля по итогам прошедшего учебного года. Критерии, по которым были определены лучшие школы, кроме всего прочего включали оценки учащихся в экзаменах "Мейцав", процент получивших аттестат зрелости, процент отличников, улучшение показателей по сравнению с предыдущим учебным годом, мотивация учащихся служить в ЦАХАЛе или на гражданской/национальной службе, предотвращение отсева учащихся школами и так далее.

Вероника Купер, директор школы им. Жаботинской: "Я благодарна министерству просвещения за присвоение нашей школе статуса "уникальной" и межрегиональной. Наш исключительный метод преподавания не применяется ни в одной школе. Чтобы добиться успеха в технологической сфере в будущем, мы развиваем у учащихся способности к самообучению, новаторскому мышлению, креативности, предпринимательству, способности работать в команде. Кроме того, ожидается, что более широкое использование искусственного интеллекта создаст высокий спрос на эти навыки, а также на знания в сфере НТИМ (STEM), и поэтому наша школа уделяет этим дисциплинам особое внимание уже с 7 ((ז' класса. Признание нашей школы уникальной укрепит автономию школы и поможет улучшить ее достижения".

Статус "уникальной" – позволяет школам в Израиле стать более независимыми и автономными. Например, в "тихон", старшие школы с 10 по 12 класс, можно записаться, проживая в любом городе, если учебное заведение готово вас принять. Со средней школой (7 по 9 класс) ситуация более сложная. С одной стороны, в среднюю школу с 7 по 9 класс можно записываться не по месту жительства, но при этом обязательно надо получить разрешение от обоих муниципалитетов. С другой стороны, эти разрешения не так просто получить, особенно от мэрии города, в котором вы проживаете. С "уникальными" межрегиональными школами ситуация другая, и в этом случае у муниципалитетов нет уважительных причин отказать ученику в них учиться, даже если школа находится за пределами города. То есть записаться в такие школы могут ученики со всей страны.