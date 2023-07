Группа Киану Ривза выпустила первый альбом и отправляется в турне – видео

Музыкальная группа американского актера Киану Ривза Dogstar анонсировала первый за 23 года альбом. Об этом сообщает Deadline.



Первым треком пластинки, получившей название Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, стала композиция Everything Turns Around.



В сообщении коллектива указано, что альбом выйдет 6 октября на лейбле Dillon Street Records.



“В официальном магазине доступно очень ограниченное количество подписанных винилов – не пропустите!” – говорится в объявлении.



Группа также планирует провести большое турне по Северной Америке и Японии. Тур стартует в Калифорнии 10 августа. Киану Ривз является бас-гитаристом коллектива.