



Голливудская актриса получила награду Иерусалимского кинофестиваля

Принимая награду на церемонии открытия Иерусалимского кинофестиваля в четверг вечером, актриса Хелен Миррен сказала, что очень рада быть удостоенной чести в “чудесном городе Иерусалиме”.



Миррен была удостоена награды фестиваля перед израильской премьерой фильма “Голда”, в котором она играет легендарного бывшего премьер-министра Голду Меир, во время правления которой произошла война Судного дня в 1983 году.



Гай Наттив, режиссер фильма, в четверг вечером представил Миррен как "настоящего человека... Для нас большая честь, что вы сыграли Голду, и спасибо вам за то, что вы такая, какая вы есть, спасибо, что пришли сюда"



Актриса вспоминает, как она жила в кибуце на Голанских высотах сразу после Шестидневной войны 1967 года, когда в виноградных лозах "еще взрывалось несколько снарядов".



"Когда они поняли, что это слишком опасно для этой шиксы из Лондона, они выдернули меня из виноградной лозы и посадили на кухню", - вспоминает она.



По ее словам, во время мытья посуды на кухне она услышала за спиной непонятный для нее всплеск иврита, после чего все стихло. "Я обернулась - там было совершенно пусто, потому что все спустились в бомбоубежище, и я осталась на задней стенке кухни мыть посуду".



"В тот момент я и подумать не могла, что буду стоять здесь, в этом прекрасном, историческом, волшебном, трудном, сложном и удивительном городе Иерусалиме", - добавила она. "И я очень, очень благодарна вам за эту награду".



Актриса сказала, что посвящает награду своему "племени" - актерам по всему миру - "в Германии, Бельгии, Америке, это и палестинцы, и израильтяне, и африканцы".



Режиссер Оливер Стоун ("Взвод", "Уолл-стрит", "Лицо со шрамом"), трехкратный лауреат премии "Оскар", также был удостоен награды за достижения на открытии фестиваля и посетовал на жару, охватившую Израиль. На фестивале демонстрируется его последний фильм - документальная лента "Ядерное оружие", а также ряд старых классических фильмов.



В четверг вечером французские режиссеры, братья Жан-Пьер и Люк Дарденны также получили награду за достижения. Их последний фильм "Тори и Локита", рассказывающий о двух молодых африканских беженцах, живущих в Бельгии, будет показан на фестивале.



Выступая на церемонии открытия перед показом фильма "Голда", президент Ицхак Герцог, который встретился с Миррен в частном порядке перед премьерой, высоко оценил игру актрисы в фильме.



"В фильме переплетаются личное и общественное, угроза, нависшая над государством Израиль 50 лет назад, во время войны в октябре 1973 года, и история одного из исторических лидеров государства Израиль Голды Меир, которую великолепно изобразила наша гостья Хелен Миррен", - сказал Герцог.



Выступление Герцога сопровождалось и прерывалось громкими скандированиями "демократия", которыми отмечены массовые акции протеста против реформы судебной системы, проводимой правительством.



Ранее в тот же день на пресс-конференции в Иерусалиме Миррен сказала, что "лично она очень тронута и взволнована" "огромными демонстрациями" по всему Израилю. "Я думаю, что, возможно, это поворотный момент в истории Израиля".

