



Есть будем?

Несколько месяцев назад в YouTube стартовал проект "Есть будем?". Проект про еду, про людей и про все хорошее.



Антон Привольнов – человек, которого узнают буквально все. А все из-за "Контрольной закупки", программы, в которой Антон рассказывал о продуктах, выбирал их, сравнивал и вообще всячески оценивал.



Вместе с гастроэнтузиастом, бизнесменом Марком Лави, Антон придумал небольшой формат для YouTube, который вырос в активный и очень интересный большой проект.





За четыре месяца существования "Есть Будем?" на кухне у Марка и Антона перебывало множество гостей, которые шинкуют, жарят, пробуют и, конечно же, делятся историями.



Ксения Собчак, например, рассказала, кто готовит для ее сына Платона, а Максим Виторган попробовал сделать пасту арабьята лучше, чем итальянцы.



Из выпуска с известным стендапистом Ильей Аксельродом вы узнаете, как можно вылететь из Израиля не проходя контроль, и что добавляют в ризотто настоящие гурманы.



Максимально веселое блюдо получилось у депутата кнессета Владимира Беляка. Он пришел на программу с намерением приготовить идеальные сырники. Но получилось нечто совершенно неожиданное и… соленое.



Выпуск, где Андрей Макаревич готовит свой фирменный плов, надолго запомнится Марку Лави. Не зря этот выпуск создатели назвали "Плов Rare".



Список удивительных гостей программы множится новыми именами, и зрителей проекта ждут неожиданные рецепты, полезные лайфхаки, индекс мировых цен на продукты, а также просто хорошее настроение.



Посмотреть все выпуски "Есть будем?" можно на канале: https://www.youtube.com/@e_at_show





*На правак рекламы



