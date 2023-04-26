



Чарльз III и Камилла открыли сцену Евровидения-2023 в Ливерпуле - видео

Британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла побывали на локации, где состоится Евровидение-2023. Проведут его в Ливерпуле от имени Украины.



Во время визита королевской семьи состоялась презентация сцены, на которой будут выступать участники. Также монархи познакомились с ведущими Евровидения. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина будет одной из четырех ведущих.



Сцену спроектировал Хулио Химеде. Ее площадь - более чем 450 квадратных метров. Ее дополняют еще 220 квадратных метров независимых видеоэкранов, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников.



"Для меня большая честь, что Его Величество Король и Ее Величество Королева-консорт прибыли сюда сегодня, чтобы показать фантастическую сцену нашего конкурса песни Евровидение", - сказал генеральный директор ВВС Тим Дэви.



Первый и второй полуфиналы пройдут в Ливерпуле 9 и 11 мая соответственно. Финал - 13 мая. Украинская группа TVORCHI будет выступать уже в финале, поскольку это предусмотрено правилами конкурса.



Помимо TVORCHI от Украины также выступят приглашенные гости Alyosha, Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька, GO_A, Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка.