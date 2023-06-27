



Сотни резервистов откажутся служить, если начнется реформа

Сотни резервистов оперативного подразделения ВВС подписали письмо с предупреждением о том, что они откажутся добровольно идти на службу, если судебная реформа будет продолжена.



Резервисты начали повторять свои угрозы, поскольку на этой неделе правительство снова начало в одностороннем порядке продвигать спорный закон.



“Пока будут продолжаться односторонние шаги по ликвидации демократического режима — мы немедленно прекратим добровольное участие в действительной службе”, — говорится в письме.

