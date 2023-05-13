



Зеленский в Италии: есть очень важные решения по защите нашего неба

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время его визита в Рим были достигнуты важные решения по поводу защиты украинского неба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.



"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество по безопасности, военное. Есть очень важные решения по защите нашего неба. Второе - реализация формулы мира, о которой мы несколько раз говорили с Джорджией", - заявил он.



Зеленский добавил, что также обсуждался вопрос взаимодействия в Европе.



"Третье, о чем мы говорили, - это взаимодействие в Европе. Италия сделала важную вещь, усилив свою энергетическую независимость от России... Один из элементов этого - это санкции. Мы обсудили европейскую интеграцию, для нас большая мотивация быть среди равных, стать членами ЕС. Спасибо за поддержку", - добавил президент.



