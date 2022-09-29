



Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.



Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, который отметил, что повестка дня и другие подробности будут обнародованы позже.



Вероятно, срочное проведение заседания СНБО связано с тем, что 30 сентября в Кремле состоится церемония подписания "договоров о вхождении новых территорий в состав РФ". В России уже заявили, что ожидается "объемное выступление" президента РФ Владимира Путина.