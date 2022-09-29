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Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности
29.09.2022 16:18 Ольга Белозерова

Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, который отметил, что повестка дня и другие подробности будут обнародованы позже.

Вероятно, срочное проведение заседания СНБО связано с тем, что 30 сентября в Кремле состоится церемония подписания "договоров о вхождении новых территорий в состав РФ".  В России уже заявили, что ожидается "объемное выступление" президента РФ Владимира Путина. 

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