



Зеленский: "Путин - подонок, который удерживает власть с помощью обмана"

Военное превосходство России основано только на обесценивании человеческой жизни, а самоизоляция Путина привела к ее деградации, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.



У России сейчас есть только одно чисто военное превосходство - полное обесценивание человеческой жизни". Постоянные российские "мясные штурмы" это доказывают", - сказал он.



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По его словам, "международное попустительство отсутствию верховенства закона в России после 1991 года и путинская политика управляемой бедности привели к тому, что человеческая жизнь для российского государства ничего не стоит".



"Кроме того, многолетняя самоизоляция Путина и его безнаказанность привели к его полной деградации. Он открыто оправдывает Гитлера, снимая с него ответственность за Вторую мировую войну. Он сделал геноцид нашего народа просто частью своей политики. Путин убивает кого хочет - будь то лидер оппозиции или любой другой человек, который кажется ему мишенью. После убийства Алексея Навального воспринимать Путина как якобы легитимного главу российского государства просто абсурдно. Это подонок, который удерживает власть с помощью обмана, коррупции и насилия", - сказал президент.



Можно по-разному относиться к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина по делу о похищении и насильственной депортации детей из Украины наглядно демонстрирует, где должна закончиться так называемая "карьера" Путина. У него есть только два варианта - оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из своих приспешников, которые теперь убивают за него", - сказал он.

