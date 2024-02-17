



Зеленский о выводе войск из Авдеевки: "Правильное решение"

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский, особо отметил недавнее решение вывести войска из Авдеевки.



"Украина может победить. Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий", - заявил президент.



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"Решение вывести войска из Авдеевки было абсолютно логичным. Прежде всего, мы должны сохранить жизни наших военных. Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому чтобы не попасть в окружение было принято решение отойти на другие рубежи", - заявил президент.



Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что Украина ждет боеприпасы и дальнобойное оружие от своих партнеров. Он не сказал о потерях Украины при обороне Авдеевки, но выделил ощутимую разницу в потерях ВСУ и российских оккупантов.



"Я не могу вам назвать наши потери. Но в Авдеевке, я могу вам сказать, что было 1 к 7. На одного украинца приходится семь россиян", - заявил президент.

