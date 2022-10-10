



Зеленский о массированном ударе по Украине: "Имеем дело с террористами"

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил срочное обращение в связи с массированной ракетной атакой по городам страны.



"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.



Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг.



Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень - люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда.



Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - говорится в заявлении украинского президента.



