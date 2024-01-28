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ВСУ вошли в ТОП-5 самых мощных армий Европы
28.01.2024 16:58 MIGnews.com

ВСУ вошли в ТОП-5 самых мощных армий Европы

Согласно последнему рейтингу Global Firepower, опубликованному в воскресенье, 28 января Вооруженные силы Украины вошли в ТОП-5 самых мощных стран Европы.

ВСУ в этом рейтинге занимают 4-е место. Впереди только Великобритания, Италия и Франция.

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Замыкает первую пятерку германский Бундесвер.

Для составления рейтинга глобальной огневой мощи аналитики используют более 60 отдельных факторов из разных категорий, в частности количество военных подразделений, финансовое состояние, географию и логистические возможности.

Идеальная оценка PwrIndx составляет 0,0000. Таким образом, чем меньше значение PwrIndx, тем "мощнее" обычный боевой потенциал страны.
 

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