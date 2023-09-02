



ВСУ в августе уничтожили российскую военную технику на 1,2 млрд долларов

В августе Россия потеряла два бомбардировщика Ту-22М3, четыре транспортных самолета Ил-76, пусковую установку С-400 "Триумф" и РЛС "Предел-Э". Об этом пишет Forbes.



Стоимость стратегического бомбардировщика Ту-22М3 оценивается в 294 млн долларов. Это один из самых дорогих самолетов РФ. Стоимость одного Ил-76, которых было уничтожено четыре, составляет 86 млн.



Одна пусковая установка С-400 стоит около 69 млндолларов, а новейшая российская РЛС (радиолокационная станция) загоризонтного наблюдения "Предел-Э" стоит 200 млн.

