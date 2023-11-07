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ВСУ ударили по российскому ракетоносителю "Аскольд" | Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom
07.11.2023 07:20 Дара Киевская

ВСУ ударили по российскому ракетоносителю "Аскольд"

Вооруженные силы Украины нанесли повреждения российскому ракетоносителю "Аскольд" в результате поражения морской и портовой инфраструктуры керченского завода "Залив".

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Российский ракетоноситель "Аскольд" - самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждения в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму", - отмечается в сообщении СтратКома ВСУ.

"По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и возможно не подлежит ремонту", - уточнили в Управлении. 










 

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