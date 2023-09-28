



ВСУ: Россия на востоке готовит 12 штурмовых рот

Российская армия формирует 12 штурмовых рот на Лимано-Купянском направлении. Эти отряды предположительно будут задействованы для попыток прорыва украинской обороны. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш в эфире Национального телемарафона.



"Противник формирует свои штурмовые отряды. В частности, эти 12 рот штурмовых имеют численность примерно в 2 тысячи человек. Они будут пытаться пробить дыры в нашей обороне", – отметил Илья Евлаш.



За последние сутки на Лимано-Купянском направлении не было зарегистрировано штурмов или боестолкновений с противником. Однако российская сторона интенсивно использовала авиацию, включая штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52, для атак на позиции ВСУ. Всего за это время было зафиксировано 579 обстрелов с различных видов оружия.



Следует отметить, что обстановка на фронте остается напряженной, и украинские вооруженные силы продолжают укреплять оборонительные позиции, чтобы отразить возможные атаки в будущем.



