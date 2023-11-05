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ВСУ подбили в Керчи корабль "Аскольд" с "Калибрами"
05.11.2023 09:10 Алина Груднева

ВСУ подбили в Керчи корабль "Аскольд" с "Калибрами"

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил информацию о том, что в ходе удара по судостроительному заводу "Залив" в Керчи поврежден российский корабль "Аскольд".

"Подтверждаю", - коротко написал он, проиллюстрировав сообщение смайлами в виде ракет, корабля и огня.

Как сообщалось ранее, 4 ноября был нанесен мощный удар по судостроительному заводу "Залив" во временно оккупированной Керчи, в результате чего там вспыхнул пожар.

По предварительным данным, атака совершена при помощи ракет SCALP. В России информацию об ущербе не подтверждают.

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