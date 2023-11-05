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ВСУ готовят атаку дронами на Россию, - генерал
05.11.2023 08:16 Алина Груднева

ВСУ готовят атаку дронами на Россию, - генерал

Вооруженные силы Украины готовятся масштабно ударить зимой дронами-камикадзе по России.

Об этом говорится в эксклюзивной статье Independent со ссылкой на бригадного генерала Сергея Баранова.

По его словам, масштабная кампания с использованием дронов доставит россиянам немадл проблем в ближайшие месяцы. Он предупредил, что целью станут временно оккупированный Крым и многие регионы РФ.

Генерал подчеркнул, что таким образом Украина сможет закрепить значительные успехи на фронте, достигнутые в последние недели.

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