



ВСУ готовят атаку дронами на Россию, - генерал

Вооруженные силы Украины готовятся масштабно ударить зимой дронами-камикадзе по России.



Об этом говорится в эксклюзивной статье Independent со ссылкой на бригадного генерала Сергея Баранова.



По его словам, масштабная кампания с использованием дронов доставит россиянам немадл проблем в ближайшие месяцы. Он предупредил, что целью станут временно оккупированный Крым и многие регионы РФ.



Генерал подчеркнул, что таким образом Украина сможет закрепить значительные успехи на фронте, достигнутые в последние недели.