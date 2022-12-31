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ВСУ готовит наступление по трем направлениям
31.12.2022 12:44 Аркадий Бочаровский

ВСУ готовит наступление по трем направлениям

Украинские войска готовятся развернуть наступление на трех направлениях, заявил российский "военкор" Андрей Коц.

В интервью Ura.ru он отметил, что подразделения ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь ДНР на две части, а также выйти к Крыму. Коц добавил, что украинские войска перебрасывают дополнительную боевую технику в Харьковскую область.

«Но там у нас установлены довольно мощные оборонительные рубежи и людей хватает, чтобы это наступление отразить», — объяснил Коц.

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